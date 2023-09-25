  • Alwasat News
Atwasat

النيابة العامة تتهم 16 مسؤولا وتأمر بحبس 8 احتياطيا على خلفية التحقيق في كارثة انهيار سدي درنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 09:33 صباحا
النيابة العامة تتهم 16 مسؤولا وتأمر بحبس 8 احتياطيا على خلفية التحقيق في كارثة انهيار سدي درنة
شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: صفحة المكتب على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الإثنين، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» في العاشر من سبتمبر الجاري.

كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين هم «رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلَفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة»، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لائحة الاتهامات إلى مسؤولين بـ«الموارد المائية»
وشملت لائحة الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين بهيئة الموارد المائية، «إساءة إدارة مهماتهم الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة ضحايا الفيضان، والإهمال في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد».

وكشفت تحقيقات النيابة سداد مسؤولي إدارة الموارد المائية، مبالغ مالية لشركة أرسيل التركية للإنشاءات لتأهيل السديْن، رغم «عدم تناسب المبالغ المالية التي حصلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد»، حسب البيان.

اتهام عميد بلدية درنة بإساءة استعمال السلطة
كذلك وجه النائب العام إلى عميد بلدية درنة، تهمة إساءة استعمال سلطة وظيفته والانحراف عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها. وحسب بيان النائب لم يقدم المسؤوليون بالهيئة وعميد بلدية درنة أدلة تنفي مسؤوليتهم عن هذه الاتهامات.

ويوم الجمعة، أعلن النائب العام الصديق الصور بدء التحقيقات في أسباب انهيار سدّي وادي درنة، و«ملاحقة مرتكبي الجريمة»، مشيرا إلى مساءلة السلطات المتعاقبة. وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود، ووزارة الموارد المائية.

دعوات لمحاسبة المسؤولين
وأحال رئيس ديوان المحاسبة، يوم الإثنين، إلى النائب العام تقريرا بالوقائع كافة حول تعثر صيانة السدين، موصيا بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال أعمال الصيانة، رغم توافر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.

وفي 13 سبتمبر الماضي، طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من النائب العام المستشار الصديق الصور، فتح تحقيق شامل في الكارثة الناجمة عن العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، ومحاسبة المسؤولين عن انهيار سدي مدينة درنة، كما أكد المجلس الأعلى للدولة تمسُّكه بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب انهيار السدود.

مجلس الدولة يؤكد لباتيلي تمسكه بتحقيق دولي شامل في أسباب انهيار سدود درنة
«تحقيقات»: من أغرق درنة؟
ديوان المحاسبة يحيل تقريره بشأن سدي درنة وأبومنصور إلى النائب العام
الأمم المتحدة تشدد على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة
ما قبل «دانيال»: دراسة ليبية توقعت كارثة درنة وطالبت بحماية السكان وصيانة السدود
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

وخلال تظاهرة حاشدة في 18 سبتمبر الجاري، طالب أهالي درنة النائب العام بسرعة إعلان نتائج التحقيق في ما حل بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة، كما طالبوا بمحاسبة المجلس البلدي بدرنة ولجنة استقرار درنة والتحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب

بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح

الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا

مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»
الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي

الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي
أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود
مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية

مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية
صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها

صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها
وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو

وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكوني يشيد بتعاطي الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمات المجتمع المدني مع كارثة درنة
الكوني يشيد بتعاطي الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمات المجتمع المدني ...
إيطاليا تمدد تدخل الطوارئ في ليبيا 6 أشهر وتخصص 5 ملايين يورو لدعم العمليات بالمناطق المنكوبة
إيطاليا تمدد تدخل الطوارئ في ليبيا 6 أشهر وتخصص 5 ملايين يورو ...
حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إعمار درنة
حماد يدعو جميع الأطراف والمؤسسات السيادية إلى تحمل مسؤولياتها ...
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة ...
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات الدولية
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
المزيد
شاهد: قناة «الوسط» تواصل تغطيتها الخاصة لتداعيات كارثة درنة
شاهد: قناة «الوسط» تواصل تغطيتها الخاصة لتداعيات كارثة درنة...
الدبيبة يوجه بمباشرة الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة في المدن المنكوبة
الدبيبة يوجه بمباشرة الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة في ......
خبير مناخي: «دانيال» إنذار لعواصف وأعاصير تهدد جميع دول البحر المتوسط (فيديو)
خبير مناخي: «دانيال» إنذار لعواصف وأعاصير تهدد جميع دول ......
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات الدولية
الآثار تتعرض للنهب.. مطالب بالإنقاذ.. ومعوقات أمام البعثات ......
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج
توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد ......
المزيد