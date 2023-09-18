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الأمم المتحدة تشدد على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 10:58 مساء
الأمم المتحدة تشدد على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة
لقطة من الأقمار الصناعية لحجم الدمار الذي خلفته العاصفة «دانيال» في درنة. (سي إن إن الأميركية)
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شدد نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الإثنين، على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة، وما خلفه من خسائر جمة على الأرواح والممتلكات.

وأشار المتحدث الأممي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال»، إلى أن فتح تحقيق أممي حول هذه الكارثة يتعلق بالسلطات على الأرض.

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متحدث أممي: الأمم المتحدة لا تجري تحقيقات إلا إذا طلب مجلس الأمن ذلك
وقال «حق»: «قد نجري تحقيقًا في المستقبل، والأمم المتحدة لا تجري تحقيقات إلا إذا طلب مجلس الأمن ذلك، نحن نحاول أن نتأكد أن السلطات على الأرض هي التي ستقوم بهذه التحقيقات وهذا أمر مهم للغاية».

وحول نداء الأمم المتحدة لجمع 71 مليون دولار لليبيا، أوضح أن «هذا النداء كان يوم الخميس الماضي، ومازلنا في انتظار ماذا سيحدث»، مشيرًا إلى أن «هناك الكثير من الدعم من دول كثيرة في العالم لليبيا، ونأمل أن تتم ترجمة هذا الدعم المعنوي إلى أموال يتم جمعها».

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