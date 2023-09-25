شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. تواصل الدعم واستمرار تداعيات الكارثة!

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة الوسط (Wtv)، اليوم الإثنين، تغطيتها الخاصة للأوضاع في مدينة درنة؛ حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ من قبل الفرق المحلية والدولية للأسبوع الثاني من الكارثة التي حلت بالمدينة جراء الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي اجتاحتها الأسبوع الماضي، وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وبينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة في مدينة درنة، أعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل عودة عدد من المستشفيات للعمل بالمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت مدنًا في شرق البلاد وأودت بحياة الآلاف.

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وزار وفد من الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بلدية البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا، للوقوف على احتياجات المتضررين من الفيضانات، ضم المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت غانيون، رفقة ممثل عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لتقييم الكوارث «UNDAC».

وتواصل فرق الإصحاح البيئي التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أعمالها في رش وتطهير وتعقيم المناطق المتضررة في مدن درنة وسوسة والبيضاء شرق ليبيا، وذلك بناءً على تعليمات الفريق الحكومي للجنة الطوارئ والاستجابة السريعة.