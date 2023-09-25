السفير التركي: مستمرون في دعم ليبيا لانتشال جثث ضحايا «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، اليوم الإثنين، استمرار دعم بلاده بالإمكانات البشرية واللوجستية لانتشال جثث الضحايا، وعلاج المرضى والمصابين بالمستشفيات الميدانية جراء كارثة العاصفة «دانيال»، مشيدًا بموقف ليبيا في الدعم والمساندة لتركيا عندما تعرضت لزلزال خلال شهر فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الإثنين، إذ قدم يلماز تعازي بلاده حكومةً وشعبًا في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة والمناطق المجاورة لها أخيرً، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

الكوني يشيد بالجسر الجوي التركي

وثمَّن الكوني «جهود دولة تركيا بتسييرها جسر إغاثة جويًا، وإرسال فرق إنقاذ متخصصة لدعم الفرق الليبية»، كما بحث مع السفير أوجه التعاون الليبي - التركي في عديد المجالات لا سيما إعادة إعمار درنة، والمناطق المجاورة، وخلق تنمية مكانية في مدن الجنوب لضمان استقراره، ومنها استئناف العمل بالمشاريع الحيوية المتوقفة منذ سنوات.

حماد وسفير تركيا يزوران درنة

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ويوم الخميس الماضي، زار السفير التركي ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد مدينة درنة للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بها جراء العاصفة «دانيال». وتفقد حماد ويلماز المستشفى الميداني التركي في المدينة، الذي أنشأته الحكومة التركية لمساعدة ضحايا العاصفة، كما ناقشا خلال الجولة جهود فرق الإنقاذ التركية ودورها في عمليات البحث وانتشال الضحايا، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الجهات المحلية والدولية الأخرى.