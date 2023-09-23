«الهلال الأحمر» ينتشل جثمان سودانية في قرية المخيلي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر- فرع القبة، صلاح الفرجاني، انتشال ودفن جثة جرفتها مياه العاصفة «دانيال» في إحدى مناطق قرية المخيلي بجنوب مدينة القبة، أمس الجمعة.

وقال الفرجاني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الجثمان الذي جرى انتشاله لإمراة تحمل الجنسية السودانية، موضحا أن عملية الدفن تمت بالتعاون مع النيابة والجهات الرسمية في المنطقة.

30 حالة وفاة في القبة نتيجة الفيضانات و7 مفقودين

وذكر الفرجاني أن عدد ضحايا مدينة القبة نتيجة الفيضانات بلغ 30 حالة وفاة، بينما هناك 7 أشخاص مفقودين حتى اللحظة.

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وأشار إلى أن فريق الهلال الأحمر مستمر في عمليات البحث وإغاثة متضرري درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات.

وأمس الجمعة، أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، ارتفاع عدد ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية إلى 3802 حالة وفاة، وذلك خلال مقابلة له مع قناة «الوسط» (Wtv).

فرق الهلال الأحمر فرع القبة خلال انتشال جثمان سيدة سودانية في قرية المخيلي. (جمعية الهلال الأحمر)

فرق الهلال الأحمر فرع القبة خلال انتشال جثمان سيدة سودانية في قرية المخيلي. (جمعية الهلال الأحمر)

فرق الهلال الأحمر فرع القبة خلال انتشال جثمان سيدة سودانية في قرية المخيلي. (جمعية الهلال الأحمر)