  • Alwasat News
Atwasat

خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 06:05 مساء
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
آثار الدمار الذي خلفته العاصفة «دانيال» في درنة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت سفارة هولندا لدى ليبيا، اليوم الجمعة، تقديم مساعدات طارئة بمليوني يورو للمتضررين جراء كارثة العاصفة «دانيال» في ليبيا، مشيرة إلى انضمام خبير هولندي إلى جهود تقييم الوضع البيئي في درنة وما حولها.

وستمول خمس منظمات غير حكومية هولندية هذه المساعدات، التي تستهدف توفير الغذاء وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والمأوى لأكثر من 65 ألف شخص، حسب بيان نقلته صفحة السفارة على «فيسبوك».

إشادة بدور فرق الإنقاذ
وقال السفير الهولندي الجديد لدى ليبيا جوست كلارينبيك: «العاصفة دانيال تأثيرها مدمر، ونحن نشعر بحزن عميق بسبب الخسارة المأساوية للعديد من الأرواح والدمار الشامل».

الحطام يعرقل الجهود.. روسيا تعلن تنفيذ عمليات معقدة مع الأتراك في درنة
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. غضب بعد الصدمة والدموع

وأضاف: «من المهم أن ندعم الشعب الليبي بالمساعدات الطارئة، وسوف تسهم هولندا في ذلك»، مشيدا بـ«العمل الشجاع الذي تقوم به فرق الإنقاذ والإغاثة الذين يجتمعون في طليعة هذا الجهد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا بالاكتفاء

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا ...
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين

درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة

جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
(فيديو) الزني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كارثة درنة وحدت الليبيين والشعب لم يعد بحاجة إلى سلاح

(فيديو) الزني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كارثة درنة وحدت الليبيين والشعب...
شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع احتياجات أهالي «الوادي الحمر» للتغلب على آثار عاصفة «دانيال»

شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع احتياجات أهالي «الوادي الحمر» للتغلب على آثار عاصفة ...
تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (4): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (3): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟

تغطية خاصة (2): ماذا فعل بنا دانيال.. وحكوماتنا؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مديرية أمن الواحات: إحباط تهريب 23 غالون وقود
مديرية أمن الواحات: إحباط تهريب 23 غالون وقود
حكومة الدبيبة: تجهيز مختبر مستشفى الوحدة في درنة.. ودعم مصارف الدم بالمدينة وطبرق والبيضاء
حكومة الدبيبة: تجهيز مختبر مستشفى الوحدة في درنة.. ودعم مصارف ...
حماد يوجه بتسهيل إجراءات قبول الطلاب النازحين من المناطق المتضررة جراء «دانيال»
حماد يوجه بتسهيل إجراءات قبول الطلاب النازحين من المناطق المتضررة...
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. غضب بعد الصدمة والدموع
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. غضب بعد الصدمة والدموع
تونس تعلن انتهاء مهمة فريقها للإنقاذ في درنة
تونس تعلن انتهاء مهمة فريقها للإنقاذ في درنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
المزيد
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما ......
شركة الكهرباء توجه قافلة معدات رفقة 400 مهندس إلى المناطق المتضررة جراء «دانيال»
شركة الكهرباء توجه قافلة معدات رفقة 400 مهندس إلى المناطق ......
الحطام يعرقل الجهود.. روسيا تعلن تنفيذ عمليات معقدة مع الأتراك في درنة
الحطام يعرقل الجهود.. روسيا تعلن تنفيذ عمليات معقدة مع ......
تونس تعلن انتهاء مهمة فريقها للإنقاذ في درنة
تونس تعلن انتهاء مهمة فريقها للإنقاذ في درنة...
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. غضب بعد الصدمة والدموع
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. غضب بعد الصدمة والدموع...
المزيد