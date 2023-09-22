خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سفارة هولندا لدى ليبيا، اليوم الجمعة، تقديم مساعدات طارئة بمليوني يورو للمتضررين جراء كارثة العاصفة «دانيال» في ليبيا، مشيرة إلى انضمام خبير هولندي إلى جهود تقييم الوضع البيئي في درنة وما حولها.

وستمول خمس منظمات غير حكومية هولندية هذه المساعدات، التي تستهدف توفير الغذاء وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والمأوى لأكثر من 65 ألف شخص، حسب بيان نقلته صفحة السفارة على «فيسبوك».

إشادة بدور فرق الإنقاذ

وقال السفير الهولندي الجديد لدى ليبيا جوست كلارينبيك: «العاصفة دانيال تأثيرها مدمر، ونحن نشعر بحزن عميق بسبب الخسارة المأساوية للعديد من الأرواح والدمار الشامل».

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وأضاف: «من المهم أن ندعم الشعب الليبي بالمساعدات الطارئة، وسوف تسهم هولندا في ذلك»، مشيدا بـ«العمل الشجاع الذي تقوم به فرق الإنقاذ والإغاثة الذين يجتمعون في طليعة هذا الجهد».