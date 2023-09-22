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شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. غضب بعد الصدمة والدموع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 04:06 مساء
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. غضب بعد الصدمة والدموع
لقطة من بث «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الجمعة 22 سبتمبر 2023.
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تواصل قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الجمعة، تغطيتها الخاصة للأوضاع في درنة؛ مركزة على الأوضاع الصعبة التي يعانيها أهالي المدينة بعد الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم. كما أشارت إلى التقارير الدولية التي تتحدث عن مدى كبر المأساة في درنة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تنظيم مؤتمر دولي في مدينة درنة في العاشر من أكتوبر المقبل، لإعادة إعمارها والمناطق الأخرى المتضررة الأخرى. بينما طلبت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رسميا من البنك الدولي المساعدة في إعمار المناطق المنكوبة.

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ومع استمرار عمليات البحث وانتشال الجثامين، ارتفع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في مدينة درنة إلى 3660 ضحية حتى أمس، حسب ما أعلنه الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، نزوح أكثر من 43 ألف شخص إثر الفيضانات الدامية التي شهدها شرق ليبيا، ولا سيما مدينة درنة، مشيرة إلى أن أرقام الوفيات في ازدياد.

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