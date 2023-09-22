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الحطام يعرقل الجهود.. روسيا تعلن تنفيذ عمليات معقدة مع الأتراك في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 05:13 مساء
الحطام يعرقل الجهود.. روسيا تعلن تنفيذ عمليات معقدة مع الأتراك في درنة
آثار الدمار الذي خلفته العاصفة «دانيال» في درنة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، تنفيذ فرقها للإنقاذ، بمشاركة نظرائهم الأتراك، عمليات معقدة من أجل انتشال جثث الموتى في المناطق المنكوبة بمدينة درنة.

وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية، في بيان، بأن رجال الإنقاذ الروس في ليبيا انتشلوا حتى الآن 110 جثث من ضحايا العاصفة «دانيال» بالتعاون مع الأتراك، وفق موقع «روسيا اليوم».

فحص وسط المدينة
وأشارت الوزارة إلى فحص إحدى الفرق منطقة وسط درنة، والثانية نفذت أعمالا بالمنطقة الساحلية، بينما انتشرت مجموعتان أخريان على بُعد 25 كيلومترا من المدينة، التي فيها عثر على عدد كبير من الجثث.

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واختتم البيان: «لقد عمل رجال الإنقاذ من الشاطئ بمساعدة معدات التسلق وكذلك في الماء، بينما كانت تيارات المياه الجانبية والرياح، وكذلك القمامة والحطام، تعرقل عملهم. وقد وصل رجال الإنقاذ الروس أولا إلى الشاطئ على متن قوارب مائية كبيرة، ثم استخدموا قوارب صغيرة».

تتواصل عمليات البحث والانتشال، خصوصا في المناطق البحرية للمدينة، منها ميناء درنة، وبين الأودية والبرك المائية في المدينة، بينما تشير آخر إحصائية إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 3600 وفاة، حسب الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري.

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