الدبيبة يعلن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى درنة والمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى درنة والمنطقة الشرقية، وذلك بعد إعادة تفعيل مسارات بديلة لكوابل الألياف البصرية.

وقال الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك»: «تكللت جهود فريق الأزمة الميداني لقطاع الاتصالات بنجاح في إعادة خدمات الاتصالات وافنترنت إلى مدينة درنة والمنطقة الشرقية، وذلك بعد إعادة تنفيذ مسارات جديدة لكوابل الألياف البصرية للبنية التحتية للاتصالات».

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وأفاد مراسل قناة الوسط (Wtv)، بعودة الإتصالات والإنترنت إلى درنة بعد انقطاع استمر لأكثر من 36 ساعة، في أعقاب تعرض شبكة الاتصالات في المدينة، أمس الثلاثاء، إلى انقطاع كوابل الألياف البصرية، رجحت الشركة القابضة للاتصالات أن يكون نتيجة «عملية تخريب».