البديري يعلن عودة الاتصالات تدريجيا إلى المناطق الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدير المركز الإعلامي الرقمي في الشركة القابضة للاتصالات، محمد البديري، اليوم الثلاثاء، عودة الاتصالات تدريجيا إلى المناطق الشرقية، بعد إصلاح كوابل الألياف البصرية التي كانت قد تعرضت لقطع، منوها إلى استمرار العمل على إرجاع باقي المسارات، وفق تصريح نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتعرضت شبكة الاتصالات في مدينة درنة، في وقت سابق اليوم، إلى انقطاع كوابل الألياف البصرية، بينما رجحت الشركة القابضة للاتصالات تعرضها لـ«عملية تخريب»، في الوقت الذي طلبت فيه الحكومة المكلفة من مجلس النواب من الصحفيين مغادرة المدينة، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

- بعد تظاهرة غاضبة.. انقطاع كوابل الاتصالات في درنة والسلطات تطلب من الصحفيين مغادرة المدينة

جاء ذلك بعد يوم من تظاهرة حاشدة لأهالي درنة أمام ساحة مسجد الصحابة في المدينة، طالب خلالها المشاركون بإسقاط البرلمان، وتوحيد البلاد، ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي أودت بالآلاف من الضحايا.