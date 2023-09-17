تفويض مكتب الزكاة بتوزيع الإغاثة و400 ألف دينار لإعانة المتضررين في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي البيضاء، اليوم الأحد، أن عميد البلدية صفي الدين إدريس فوض مكتب صندوق الزكاة بمسؤولية توزيع الإغاثة، وسلم 400 ألف دينار لإعانة العائلات المتضررة جراء الفيضانات التي شهدتها المدينة وضواحيها.

وأوضح المجلس أن تفويض مكتب صندوق الزكاة باستلام مسؤولية توزيع الإغاثة يأتي «في خضم سياسة المجلس البلدي بإشراك الجميع؛ كلا حسب اختصاصه فقط»، مشيرًا إلى أن المبلغ المخصص لإعانة المتضررين «من ضمن الإعانات التي استلمها المجلس البلدي من جهات مختلفة» وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

اجتماع لجنة الإغاثة

وأضاف أن لجنة الإغاثة في البيضاء برئاسة هيثم فائز محمد، اجتمعت اليوم للتنسيق بشأن استلام شحنات الإغاثة وفق محاضر استلام، وتسليمها بشكل رسمي إلى مسؤولي المخازن وذلك تحضيرًا لتجهيزها وتصنيفها وتوزيعها عن طريق مكاتب صندوق الزكاة بالبلدية، منوها بأنه سيجري التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم سير شحنات الإغاثة حسب نوع ووجهة الشحنة.

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كما عقد أعضاء المجلس البلدي البيضاء، ماجدة الزايدي ومحمد حمد نوح وخالد عمر سالم وهيثم فائز محمد، اليوم اجتماعًا مع وكيل ديوان البلدية صالح مازق، لبحث سير عمل المجلس بشأن حلحلة المختنقات التي تشهدها المدينة ووضع حلول عاجلة للعائلات المتضررة.

وأوضح المجلس أن المجتمعين ناقشوا سبل معالجة الطرق التي تؤدي إلى مداخل المدينة وتربطها بمناطق البلدية، وأكدوا ضرورة وضع حل جذري لنقص المياه في بعض الأحياء والمناطق بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.