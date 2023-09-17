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وصول «الميسترال» المصرية إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 03:25 مساء
وصول «الميسترال» المصرية إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني
حاملة المروحيات المصرية «الميسترال». (أرشيفية: الإنترنت)
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وصلت شرق ليبيا حاملة المروحيات «الميسترال» للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري العاصفة المتوسطية «دانيال»، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وقالت الوكالة إن وصول «الميسترال» إلى ليبيا جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا. ومنذ كارثة العاصفة «دانيال» التي اجتاحت شرق ليبيا الأحد الماضي، أعلنت مصر إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات وأطقم الإغاثة إلى الشعب الليبي برًا وبحرًا.

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ودفع الجيش المصري، يوم الجمعة، بقافلة محمَّلة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها برًا عبر منفذ السلوم، للمعاونة في إزالة آثار الإعصار المدمر، فضلًا عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ والإخلاء للعمل بالمناطق المنكوبة، وفق البيان. من جهته، أشار المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري رامي الناظر إلى «إرسال 90 طنًا من المساعدات إلى ليبيا»، وفق موقع «سكاي نيوز عربية».

مساعدات لضحايا «دانيال»
وتتواصل حركة طائرات المساعدات التي تحط في مطار بنينا في بنغازي، بينما تتوافد فرق إغاثة ومساعدة من منظمات دولية ودول أجنبية على البلاد. وفي وقت سابق، وصلت طائرة رومانية، محملة بمواد طبية ومساعدات إنسانية إلى مدن ومناطق شرق ليبيا إثر تداعيات العاصفة «دانيال» والفيضانات التي خلَّفت آلاف الوفيات والجرحى. كما وصلت طائرة مساعدات فرنسية مطار بنينا ببنغازي فجر اليوم، قادمة من مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس.

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