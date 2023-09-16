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مصر تعلن إجراءات للاطمئنان على مواطنيها المقيمين في شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 11:10 صباحا
مصر تعلن إجراءات للاطمئنان على مواطنيها المقيمين في شرق ليبيا
من تسليم جثامين مصريين مقيمين في ليبيا إلى القوات الجوية المصرية. (مركز طبرق الطبي)
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 أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في وقت متأخر الجمعة، تحركات للاطمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة جراء السيول التي اجتاحت شرق ليبيا، وأسفرت عن مصرع وإصابة ونزوح الآلاف من الأشخاص.

وحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفعت أعداد الوفيات بين المصريين المقيمين في ليبيا جراء العاصفة «دانيال» إلى 250 حالة، حسب مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن القنصلية المصرية في بنغازي تتحرك من خلال عدد من القنوات، للتواصل والاطمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة، سواء من خلال التواصل مع المستشفيات في مدن ومناطق بنغازي والبيضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحا، أو التواصل مع مراكز الإيواء القريبة من المناطق المنكوبة.

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وتابع البيان: «القنصلية المصرية تعمل على التنسيق مع السلطات الليبية المعنية وفرق الدعم المصرية، لتقديم المساعدة للناجين الموجود بعضهم في تلك المراكز»، مشيرا إلى «الاطمئنان على المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات بمدينة بنغازي، والتنسيق مع فرق الإسعاف المصرية، لإنقاذ الناجين المصريين، والعمل على إعادتهم إلى البلاد. كما تعمل على إصدار وثائق سفر فورية لمن تقدموا لها من الناجين، لتسهيل عودتهم إلى البلاد».

خلية أزمة بين القاهرة وبنغازي بعد «دانيال»
وحثت الخارجية المصرية مواطنيها على «الابتعاد عن المناطق المنكوبة، نظراً لاحتمالات تفشي الأوبئة، حيث منع الجيش الليبي الدخول إلى تلك المناطق غير الآمنة»، مؤكدة «استمرار عمل خلايا الأزمة في القاهرة وبنغازي، لتلقي بلاغات وتساؤلات المواطنين، والتنسيق مع الجهات في المناطق المنكوبة، لسرعة حصر الضحايا، وتقديم الدعم للناجين والمصابين».

وضربت عاصفة قوية، الأحد الماضي، شرق ليبيا، وتسببت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة في انهيار سدّين بدرنة، مما أدى إلى تدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا. وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن العاصفة «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.

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