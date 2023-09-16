مصر تعلن إجراءات للاطمئنان على مواطنيها المقيمين في شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في وقت متأخر الجمعة، تحركات للاطمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة جراء السيول التي اجتاحت شرق ليبيا، وأسفرت عن مصرع وإصابة ونزوح الآلاف من الأشخاص.



وحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفعت أعداد الوفيات بين المصريين المقيمين في ليبيا جراء العاصفة «دانيال» إلى 250 حالة، حسب مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.



وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن القنصلية المصرية في بنغازي تتحرك من خلال عدد من القنوات، للتواصل والاطمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة، سواء من خلال التواصل مع المستشفيات في مدن ومناطق بنغازي والبيضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحا، أو التواصل مع مراكز الإيواء القريبة من المناطق المنكوبة.

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