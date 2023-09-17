  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. طائرة مساعدات فرنسية تصل بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 10:29 صباحا
بالصور.. طائرة مساعدات فرنسية تصل بنغازي
طائرة مساعدات فرنسية لدى صولها مطار بنينا في بنغازي، 17 سبتمبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)
alwasat radio

وصلت طائرة مساعدات فرنسية مطار بنينا ببنغازي فجر اليوم الأحد، قادمة من مطار شارل ديغول في باريس، لإغاثة المنكوبين من ضحايا العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط في بيان: «شركة توتال الفرنسية - فرع ليبيا تولت توفير هذه الإعانات والمساعدات المختلفة، ومن بينها أغذية الأطفال والأطعمة الجافة والأدوية والمعدات الطبية».

بالصور.. وصول طائرة مساعدات رومانية إلى بنغازي 
«الإغاثة الإسلامية»: المجتمع الدولي عليه إدراك حجم الدمار في ليبيا ومساعدة المتضررين
فيديو.. وصول سفينتين تحملان فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية من تركيا

وتتواصل حركة طائرات المساعدات التي تحط في مطار بنينا ببنغازي، بينما تتوافد فرق إغاثة ومساعدة من منظمات دولية ودول أجنبية على البلاد. وفي وقت سابق، وصلت طائرة رومانية، محملة بمواد طبية ومساعدات إنسانية، إلى مدن ومناطق شرق ليبيا إثر تداعيات العاصفة «دانيال» والفيضانات التي خلفت آلاف الوفيات والجرحى.

ضحايا العاصفة دانيال
وفي وقت سابق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة إلى 11.300 وفاة، وذلك على وقع العاصفة «دانيال» المدمرة، موضحا في إحاطة يوم السبت أن هذه الأرقام تستند إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي، بحسب وكالة «فرانس برس». غير أن جمعية الهلال الأحمر نفت، في وقت سابق عبر منصة «إكس»، حصيلة سابقة نُسبت إليها بـ«وجود 10 آلاف من ضحايا السيول في مدينة درنة»، مؤكدة أن الناطق توفيق الشكري هو الناطق الوحيد باسمها، وداعية وسائل الإعلام إلى «ضرورة توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار والمستجدات قبل نشرها».

بينما أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، مساء أمس السبت، دفن 3252 شخصا، بزيادة 86 على حصيلة سابقة قبل 24 ساعة. وفي ظل ورود أرقام متضاربة، تراوحت ما بين أكثر من ثلاثة آلاف وأكثر من 11 ألفا، أكد عبدالجليل للصحفيين أن وحدها وزارته مخولة بإصدار أعداد الضحايا.

طائرة مساعدات فرنسية لدى صولها مطار بنينا في بنغازي، 17 سبتمبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)
طائرة مساعدات فرنسية لدى صولها مطار بنينا في بنغازي، 17 سبتمبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)
طائرة مساعدات فرنسية لدى صولها مطار بنينا في بنغازي، 17 سبتمبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)
طائرة مساعدات فرنسية لدى صولها مطار بنينا في بنغازي، 17 سبتمبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)
طائرة مساعدات فرنسية لدى صولها مطار بنينا في بنغازي، 17 سبتمبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)
طائرة مساعدات فرنسية لدى صولها مطار بنينا في بنغازي، 17 سبتمبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)
طائرة مساعدات فرنسية لدى صولها مطار بنينا في بنغازي، 17 سبتمبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)
طائرة مساعدات فرنسية لدى صولها مطار بنينا في بنغازي، 17 سبتمبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)
بالصور.. طائرة مساعدات فرنسية تصل بنغازي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ ...
كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا

جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السائح: الوضع الوبائي في درنة «مستقر».. ولا صحة لانتشار أوبئة من الجثث
السائح: الوضع الوبائي في درنة «مستقر».. ولا صحة لانتشار أوبئة من ...
شركة الكهرباء: عودة التيار لعدد من أحياء درنة بـ«مولد موقت»
شركة الكهرباء: عودة التيار لعدد من أحياء درنة بـ«مولد موقت»
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 17 سبتمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 17 سبتمبر 2023)
فرق «إدارة توزيع غريان» تعيد تشغيل خطوط الكهرباء في الساحل الشرقي
فرق «إدارة توزيع غريان» تعيد تشغيل خطوط الكهرباء في الساحل الشرقي
مركز مناخي عن العاصفة «دانيال»: أنماط طقس «متطرفة» تنتظر المغرب العربي
مركز مناخي عن العاصفة «دانيال»: أنماط طقس «متطرفة» تنتظر المغرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
تضارب دولي ومحلي في تقدير حصيلة ضحايا «دنيال»
تضارب دولي ومحلي في تقدير حصيلة ضحايا «دنيال»...
بالصور.. طائرة مساعدات فرنسية تصل بنغازي
بالصور.. طائرة مساعدات فرنسية تصل بنغازي...
التومي: صرف راتب شهر إضافي للموظفين في البلديات المنكوبة
التومي: صرف راتب شهر إضافي للموظفين في البلديات المنكوبة...
مركز مناخي عن العاصفة «دانيال»: أنماط طقس «متطرفة» تنتظر المغرب العربي
مركز مناخي عن العاصفة «دانيال»: أنماط طقس «متطرفة» تنتظر ......
فرق «إدارة توزيع غريان» تعيد تشغيل خطوط الكهرباء في الساحل الشرقي
فرق «إدارة توزيع غريان» تعيد تشغيل خطوط الكهرباء في الساحل ......
المزيد