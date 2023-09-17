بالصور.. طائرة مساعدات فرنسية تصل بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت طائرة مساعدات فرنسية مطار بنينا ببنغازي فجر اليوم الأحد، قادمة من مطار شارل ديغول في باريس، لإغاثة المنكوبين من ضحايا العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط في بيان: «شركة توتال الفرنسية - فرع ليبيا تولت توفير هذه الإعانات والمساعدات المختلفة، ومن بينها أغذية الأطفال والأطعمة الجافة والأدوية والمعدات الطبية».

بالصور.. وصول طائرة مساعدات رومانية إلى بنغازي

«الإغاثة الإسلامية»: المجتمع الدولي عليه إدراك حجم الدمار في ليبيا ومساعدة المتضررين

فيديو.. وصول سفينتين تحملان فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية من تركيا

وتتواصل حركة طائرات المساعدات التي تحط في مطار بنينا ببنغازي، بينما تتوافد فرق إغاثة ومساعدة من منظمات دولية ودول أجنبية على البلاد. وفي وقت سابق، وصلت طائرة رومانية، محملة بمواد طبية ومساعدات إنسانية، إلى مدن ومناطق شرق ليبيا إثر تداعيات العاصفة «دانيال» والفيضانات التي خلفت آلاف الوفيات والجرحى.

ضحايا العاصفة دانيال

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة إلى 11.300 وفاة، وذلك على وقع العاصفة «دانيال» المدمرة، موضحا في إحاطة يوم السبت أن هذه الأرقام تستند إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي، بحسب وكالة «فرانس برس». غير أن جمعية الهلال الأحمر نفت، في وقت سابق عبر منصة «إكس»، حصيلة سابقة نُسبت إليها بـ«وجود 10 آلاف من ضحايا السيول في مدينة درنة»، مؤكدة أن الناطق توفيق الشكري هو الناطق الوحيد باسمها، وداعية وسائل الإعلام إلى «ضرورة توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار والمستجدات قبل نشرها».



بينما أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، مساء أمس السبت، دفن 3252 شخصا، بزيادة 86 على حصيلة سابقة قبل 24 ساعة. وفي ظل ورود أرقام متضاربة، تراوحت ما بين أكثر من ثلاثة آلاف وأكثر من 11 ألفا، أكد عبدالجليل للصحفيين أن وحدها وزارته مخولة بإصدار أعداد الضحايا.

طائرة مساعدات فرنسية لدى صولها مطار بنينا في بنغازي، 17 سبتمبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)

طائرة مساعدات فرنسية لدى صولها مطار بنينا في بنغازي، 17 سبتمبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)

طائرة مساعدات فرنسية لدى صولها مطار بنينا في بنغازي، 17 سبتمبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)

طائرة مساعدات فرنسية لدى صولها مطار بنينا في بنغازي، 17 سبتمبر 2023. (شركة الخليج العربي للنفط)