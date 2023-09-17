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«الإغاثة الإسلامية»: المجتمع الدولي عليه إدراك حجم الدمار في ليبيا ومساعدة المتضررين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 12:14 صباحا
«الإغاثة الإسلامية»: المجتمع الدولي عليه إدراك حجم الدمار في ليبيا ومساعدة المتضررين
فرق هيئة البحث عن المفقودين تنتشل جثثا مجهولة جرفتها العاصفة «دانيال» في درنة، 16 سبتمبر 2023. (هيئة البحث عن المفقودين)
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دعت منظمة «الإغاثة الإسلامية» حكومات العالم إلى زيادة تعهداتها لمساعدة المنظمات التي تقدم الاستجابات الإنسانية في ليبيا بعد العاصفة المتوسطية «دانيال»، وحضت المجتمع الدولي والوكالات الدولية على ضرورة أن «يدركوا حجم الدمار».

وأعلنت المنظمة الدولية الإنسانية النشطة حاليا في ليبيا عقب العاصفة التي ضربت درنة وعدة مدن، تخصيص مبلغ أولي قدره 100 ألف جنيه إسترليني لتقديم المساعدة الطارئة، كما ذكرت، اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاستجابة الفورية للاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة من الفيضانات، بما في ذلك توفير المأوى خلال حالات الطوارئ، والغذاء، والمياه النظيفة، والتحويلات النقدية، والرعاية الصحية الأولية. كما حثت على استجابة إنسانية مشتركة تتضمن نهجًا متكاملًا للتعامل مع الكارثة بالتنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.

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مخاوف من استمرار ارتفاع ضحايا «دانيال»
وتخشى الهيئات الأممية المتعددة أن يكون ما يصل إلى 20 ألف شخص قد فقدوا حياتهم حتى الآن، مع مخاوف من استمرار ارتفاع عدد القتلى. ولا يزال نحو عشرة آلاف شخص في عداد المفقودين، والبلاد في حالة طوارئ قصوى وفق، «الإغاثة الإسلامية».  

وتأثرت مدن بنغازي وسوسة ودرنة والمرج ولحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية بعدما دمرت السيول الجارفة الطرق والجسور.

وتعد مدينة درنة موطنا لحوالي 100 ألف شخص والأكثر تأثرا بالعاصفة بعد ما انهار سدين ليرفع تسرب ملايين المترات المكعبة من المياه من حصيلة القتلى والمفقودين والمنكوبين.

وقالت «الإغاثة الإسلامية» إنها مع الشركاء المحليين على الأرض وتقدم المساعدة المطلوبة بشكل عاجل مثل الفرش والبطانيات والمواد الغذائية وغيرها من المساعدات الحيوية للمجتمعات المتضررة.

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