«سي إن إن» تبرز تضارب المعلومات الرسمية لضحايا كارثة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

سلط تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية، الضوء على تضارب المعلومات الرسمية بشأن ضحايا كارثة «دانيال» التي ضربت مدنًا في شرق ليبيا.

وتناول التقرير المذاع باللغة الإنجليزية اللحظات الأولى للكارثة، والجهود اللاحقة للسيطرة على الموقف، في حين تحولت أجزاء من المدينة إلى ركام، مع تصريحات لسلطات بشرق البلاد تشير إلى أن مناطق كاملة جرفتها السيول إلى البحر.

وتشير «سي إن إن» إلى أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب تحدثت عن حوالي 5300 وفاة، بينما تحدثت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن أكثر من 6000 شخص لقوا حتفهم، بحسب التقرير.

- صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار الذي خلفته «دانيال» شرق ليبيا

- منظمة الهجرة: 30 ألف نازح في درنة جراء «دانيال».. و6 آلاف بالبيضاء وبنغازي والمخيلي

بوزريبة: 2794 حصيلة أولية لوفيات درنة جراء العاصفة «دانيال»

لكن أحدث إحصائية جاءت على لسان وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، مساء اليوم الأربعاء، عندما قال إن عدد الوفيات الثابت حتى الآن بالأوراق الرسمية (كحصيلة أولية) بلغ 2794 حالة، من بينهم 163 حالة وفاة خارج درنة، والباقي داخل مديرية درنة، لافتًا إلى أن الأعداد لا تزال في تزايد.

وتسببت العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، يومي الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلفت موجة نزوح كبيرة.