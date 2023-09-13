  • Alwasat News
Atwasat

فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة المخيلي جنوب غرب درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 07:43 مساء
فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة المخيلي جنوب غرب درنة
صورة جوية لمنطقة المخيلي التي تقع جنوب الجبل الأخضر، الأربعاء 13 سبتمبر 2023 (فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت مصلحة الطرق والجسور، اليوم الأربعاء، فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة المخيلي جنوب غرب درنة، التي تأثرت بالانجراف الحاصل نتيجة السيول والفيضانات.

ونقلت منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة عن مكتب الإعلام بالمصلحة بأن مسارًا جديدًا جرى فتحه كتحويلة للدخول لمنطقة المخيلي.

- صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار الذي خلفته «دانيال» شرق ليبيا

وأمس الثلاثاء، أطلق أهالي منطقة المخيلي نداءات استغاثة بسبب انقطاعهم عن بقية المناطق، بعدما غمرت المياه الطريق الرئيس الواصل إلى منطقتهم.

كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية حجم الدمار الذي خلفته العاصفة «دانيال» في مناطق واسعة من شرق ليبيا، في كارثة غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ عقود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية

عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض

تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)

تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة

بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
فرنسا تعتزم إقامة مستشفى ميداني لمساعدة ضحايا السيول في شرق ليبيا

فرنسا تعتزم إقامة مستشفى ميداني لمساعدة ضحايا السيول في شرق ليبيا
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام

«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام
«حكومة الوحدة» تخصص 500 مليون دينار لتغطية الأضرار بالبلديات المنكوبة شرق ليبيا

«حكومة الوحدة» تخصص 500 مليون دينار لتغطية الأضرار بالبلديات المنكوبة شرق ليبيا
«حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا

«حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيطاليا ترسل طائرتي شحن وسفينة لدعم عمليات البحث والإنقاذ في شرق ليبيا
إيطاليا ترسل طائرتي شحن وسفينة لدعم عمليات البحث والإنقاذ في شرق ...
حملات تطوعية في زوارة لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال»
حملات تطوعية في زوارة لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال»
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ...
جسر جوي متواصل بين طرابلس وبنغازي لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال»
جسر جوي متواصل بين طرابلس وبنغازي لإغاثة المتضررين من العاصفة ...
فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين تدخل درنة وتشرع في انتشال الجثماين
فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين تدخل درنة وتشرع في انتشال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
الدبيبة يوجه بتزويد الطائرات المتجهة للمنطقة الشرقية بالوقود مجانًا
الدبيبة يوجه بتزويد الطائرات المتجهة للمنطقة الشرقية بالوقود......
فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة المخيلي جنوب غرب درنة
فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة المخيلي جنوب غرب درنة...
حكومة الدبيبة: 12 دولة أرسلت مساعدات عاجلة وفرق إغاثة إلى ليبيا
حكومة الدبيبة: 12 دولة أرسلت مساعدات عاجلة وفرق إغاثة إلى ......
فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين تدخل درنة وتشرع في انتشال الجثماين
فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين تدخل درنة وتشرع في ......
جسر جوي متواصل بين طرابلس وبنغازي لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال»
جسر جوي متواصل بين طرابلس وبنغازي لإغاثة المتضررين من ......
المزيد