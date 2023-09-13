فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة المخيلي جنوب غرب درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الطرق والجسور، اليوم الأربعاء، فتح مسار جديد للدخول إلى منطقة المخيلي جنوب غرب درنة، التي تأثرت بالانجراف الحاصل نتيجة السيول والفيضانات.

ونقلت منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة عن مكتب الإعلام بالمصلحة بأن مسارًا جديدًا جرى فتحه كتحويلة للدخول لمنطقة المخيلي.

- صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار الذي خلفته «دانيال» شرق ليبيا

وأمس الثلاثاء، أطلق أهالي منطقة المخيلي نداءات استغاثة بسبب انقطاعهم عن بقية المناطق، بعدما غمرت المياه الطريق الرئيس الواصل إلى منطقتهم.

كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية حجم الدمار الذي خلفته العاصفة «دانيال» في مناطق واسعة من شرق ليبيا، في كارثة غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ عقود.