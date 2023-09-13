أهالي سبها يؤدون صلاة الغائب على ضحايا العاصفة «دانيال»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

أدى الأهالي بساحة الاستقلال في مدينة سبها، اليوم الأربعاء، صلاة الغائب على أرواح الضحايا الذين سقطوا جراء العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا وخلَّفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين خاصة في مدينة درنة.

وتستمر عمليات تجهيز إطلاق قوافل الإغاثة من أهالي المنطقة الجنوبية إلى المناطق المنكوبة في مدينة درنة والجبل الأخضر وشرق بنغازي لليوم الثالث، في رسالة تضامن تؤكد وحدة الليبيين وترابطهم الإنساني والاجتماعي.

- انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية

- انطلاق قافلة إغاثة من الجنوب إلى شرق ليبيا لمساعدة ضحايا العاصفة «دانيال»

وقال إبراهيم حميد من نادي المهدية الرياضي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن النادي أطلق حملة تبرعات مالية لدعم المناطق المنكوبة يجري تجميعها بمقر النادي، منوهًا بأن قافلة الإغاثة الثالثة سيجري تجهيزها في مدينة سبها وستنطلق اليوم إلى المنطقة الشرقية تحمل مواد غذائية وحليباً وأغطية ومياه شرب.

وأضاف الناشط المدني إسماعيل الهاروج في حديث إلى «بوابة الوسط»، أن فزعة أهالي سبها خاصة وفزان عامة لا تزال مستمرة من وادى الشاطي ومناطق أوباري إضافة إلى وادي عتبة وغيرها من المناطق الجنوبية.

وقام التجار العاملون بسوق الذهب في محلة الجديد بمدينة سبها بجمع مبلغ مالي وإرساله إلى المنطقة الشرقية لدعم الأسر والعائلات المتضررة جراء السيول الغزيرة والفيضانات.

أهالي سبها يؤدون صلاة الغائب على ضحايا العاصفة «دانيال»، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أهالي سبها يؤدون صلاة الغائب على ضحايا العاصفة «دانيال»، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أهالي سبها يؤدون صلاة الغائب على ضحايا العاصفة «دانيال»، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أهالي سبها يؤدون صلاة الغائب على ضحايا العاصفة «دانيال»، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)