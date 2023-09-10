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اللافي يؤكد استعداد ليبيا لإنجاح جهود «التعاون الإسلامي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 01:20 مساء
اللافي يؤكد استعداد ليبيا لإنجاح جهود «التعاون الإسلامي»
عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ومندوب ليبيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد الحافي في طرابلس، 10 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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أعرب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي عن دعم ليبيا دور منظمة التعاون الإسلامي في جدة، التي تعد من أكبر المنظمات الدولية بعد الأمم المتحدة، مؤكداً استعداد ليبيا للإسهام الفعال في تمكين المنظمة من القيام بدورها، وإنجاح جهودها.

جاء ذلك خلال استقبال اللافي، صباح اليوم الأحد، المندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، المستشار محمد الحافي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

إحاطة شاملة من المندوب الدائم
قدم المندوب الدائم إحاطة شاملة إلى «اللافي» عن دور المنظمة في الدفاع عن القيم الإسلامية، وجهودها في مساعدة المسلمين في كل مكان من العالم.

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في يونيو الماضي، قدم «الحافي» أوراق اعتماده مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى المنظمة، وذلك خلال لقائه أمينها العام حسين إبراهيم طه.

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