اللافي يؤكد استعداد ليبيا لإنجاح جهود «التعاون الإسلامي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي عن دعم ليبيا دور منظمة التعاون الإسلامي في جدة، التي تعد من أكبر المنظمات الدولية بعد الأمم المتحدة، مؤكداً استعداد ليبيا للإسهام الفعال في تمكين المنظمة من القيام بدورها، وإنجاح جهودها.



جاء ذلك خلال استقبال اللافي، صباح اليوم الأحد، المندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، المستشار محمد الحافي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.



إحاطة شاملة من المندوب الدائم

قدم المندوب الدائم إحاطة شاملة إلى «اللافي» عن دور المنظمة في الدفاع عن القيم الإسلامية، وجهودها في مساعدة المسلمين في كل مكان من العالم.

الجزائر تفوز بمنصب النائب الأول عن المجموعة العربية في هيئة مكتب منظمة التعاون الإسلامي

في ختام اجتماع استثنائي.. «التعاون الإسلامي» تطلب تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف

في يونيو الماضي، قدم «الحافي» أوراق اعتماده مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى المنظمة، وذلك خلال لقائه أمينها العام حسين إبراهيم طه.