الجزائر تفوز بمنصب النائب الأول عن المجموعة العربية في هيئة مكتب منظمة التعاون الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط

فازت الجزائر بمنصب النائب الأول عن المجموعة العربية في هيئة مكتب اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك خلال الجلسة المغلقة التي خُصِّصت لانتخاب هيئة مكتب اللجنة التنفيذية للاتحاد، واعتماد جدول أعمال المؤتمر 18 المقرر عقده السنة المقبلة بكوت ديفوار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وعقب هذا الانتخاب، أعرب نائب رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، منذر بودن، عن شكره للمشاركين عقب انتخاب ممثل الجزائر، النائب محمد يزيد بن حمودة، لنيل هذا المنصب.

تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف

وفي مطلع يوليو الجاري، دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف، بعد أيام من حرق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم.

- في ختام اجتماع استثنائي.. «التعاون الإسلامي» تطلب تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف

ومزق المتطرف السويدي من أصل عراقي، سلوان موميكا (37 عامًا)، نسخة من المصحف الشريف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي أمام 200 مسلم كانوا بالمسجد، بعد أن منحته الشرطة تصريحًا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.