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في ختام اجتماع استثنائي.. «التعاون الإسلامي» تطلب تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 08:57 مساء
في ختام اجتماع استثنائي.. «التعاون الإسلامي» تطلب تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف
جانب من الاجتماع الاستثنائي لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، الأحد 2 يوليو 2023 (حساب المنظمة على تويتر)
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دعت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، إلى اتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف، بعد أيام من حرق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم.

ومزق المتطرف السويدي من أصل عراقي، سلوان موميكا (37 عامًا)، نسخة من المصحف الشريف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي أمام 200 مسلم كانوا بالمسجد، بعد أن منحته الشرطة تصريحًا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة عضوًا، اجتماعًا في مقرها في جدة للرد على حادث الأربعاء الماضي. وتزامن الحادث مع بدء عطلة عيد الأضحى وانتهاء مناسك الحج السنوي في السعودية، ما أثار غضبًا في العالم الإسلامي.

وحضت المنظمة الدول الأعضاء على «اتخاذ موقف موحد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى نبينا الكريم».

- الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف وتعتبره عملًا «معاديًا للإسلام»
- تظاهرة جديدة قرب سفارة السويد ببغداد تنديدا بإحراق نسخة من المصحف

الأمين العام: هذه الأفعال «ليست مجرد حوادث إسلاموفوبيا عادية»
وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه الحاجة إلى توجيه رسالة واضحة بأن هذه الأفعال «ليست مجرد حوادث إسلاموفوبيا عادية». وشدد على «ضرورة إرسال تذكير مستمر إلى المجتمع الدولي بشأن التطبيق العاجل للقانون الدولي الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية».

ووصف الأمين العام ما قام به موميكا بـ«العمل الحقير»، مشيرًا إلى أن الاجتماع أتى لمناقشة الرد المناسب على ما حصل.

وعُقِد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بدعوة من السعودية رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيسة اللجنة التنفيذية للمنظمة. واستدعت دول من بينها العراق والكويت والإمارات والمغرب سفراءها في السويد احتجاجًا على حرق المصحف.

وكانت الشرطة السويدية منحت موميكا تصريحًا للقيام باحتجاجه بما يتماشى مع حماية حرية التعبير، لكن السلطات قالت لاحقًا إنها فتحت تحقيقًا بشأن «التحريض».

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بيان الأحد أن بلاده قررت تأجيل موعد وصول السفير الإيراني الجديد إلى السويد بسبب إحراق المصحف.

السويد تفتح تحقيقًا
وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بالتجمع الذي أحرقت خلاله صفحات من القرآن، لكنها فتحت تحقيقًا لاحقًا بتهمة «إثارة مجموعة عرقية»، على أساس أن الحرق حدث أمام مسجد.

وتعد تلك الواقعة تكرارًا لحوادث مماثلة وقعت في السويد، التي يعيش فيها أكثر من 600 ألف مسلم، حيث سبق أن أحرق زعيم حزب «الخط المتشدد» الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، في يناير الماضي، نسخة من المصحف الشريف، قرب السفارة التركية في استوكهولم في حماية الشرطة، وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة واستنكار المملكة الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف».

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