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بدء صيانة طريق يصل لتقاطع ضي الهلال في مدينة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 05:00 مساء
بدء صيانة طريق يصل لتقاطع ضي الهلال في مدينة الزاوية
جانب من بدء أعمال صيانة الطريق الرابط بين تقاطع ضي الهلال والطريق رقم 2 في مدينة الزاوية. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
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أكد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق انطلاق العمل في مشروع صيانة الطريق الرابط بين تقاطع ضي الهلال والطريق رقم 2 في مدينة الزاوية.

تنفذ المشروع شركة «التطوير المتقن» للإنشاءات، وفق بيان للجهاز على صفحته بموقع فيسبوك اليوم السبت.

استمرار أعمال إنشاء حزان مياه في مسلاتة
وأشار الجهاز إلى استمرار العمل بمشروع إنشاء خزان أرضي سعة 400 متر مكعب في منطقة السودانية ببلدية مسلاتة، وحجرة الغفارة، وأعمال الربط بالشبكة العامة.

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وجرت أعمال صب الخرسانة لحوائط الخزان الذي تنفذه شركة آفاق المرقب للمقاولات العامة، ضمن مشروعات عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

والخميس الماضي، قال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان إنه يدرس إقامة أربع جزر دوران في مدينة بنغازي، مشيرًا إلى مراجعة أعمال المرحلة الأولى من دراسة وإجراء تصاميم للجزر.

جانب من بدء أعمال صيانة الطريق الرابط بين تقاطع ضي الهلال والطريق رقم 2 في مدينة الزاوية. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من بدء أعمال صيانة الطريق الرابط بين تقاطع ضي الهلال والطريق رقم 2 في مدينة الزاوية. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من بدء أعمال صيانة الطريق الرابط بين تقاطع ضي الهلال والطريق رقم 2 في مدينة الزاوية. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من بدء أعمال صيانة الطريق الرابط بين تقاطع ضي الهلال والطريق رقم 2 في مدينة الزاوية. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من بدء أعمال صيانة الطريق الرابط بين تقاطع ضي الهلال والطريق رقم 2 في مدينة الزاوية. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من بدء أعمال صيانة الطريق الرابط بين تقاطع ضي الهلال والطريق رقم 2 في مدينة الزاوية. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
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