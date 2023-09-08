جهاز مشروعات الإسكان يدرس تصاميم 4 جزر دوران في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان إنه يدرس إقامة أربع جزر دوران في مدينة بنغازي؛ إذ تجري مراجعة أعمال المرحلة الأولى من دراسة وإجراء تصاميم للجزر.

وأوضح الجهاز في بيان، الخميس، أن تلك الجزر تشمل، أولًا: تقاطع طريق العروبة مع الدائري الأول (شرقًا) جزيرة الجرات. وثانيًا، تقاطع طريق العروبة مع الدائري الثالث (شرقًا) جزيرة سيدى يونس.

ثالثًا، تقاطع طريق العروبة مع الدائري الرابع (شرقًا) سوق السيارات، ورابعًا، تقاطع طريق العروبة مع الدائري الخامس (شرقًا) جزيرة الطيارة.

- ترتيبات أمنية في بنغازي استعدادا للاحتفال بعاصمة الثقافة الإسلامية 2023

- مقررة أممية: مجموعات عسكرية طردت أكثر من 22 ألف ساكن من وسط بنغازي

- بعد توقفه 12 عاما.. استئناف العمل على خط مائي يغذي بنغازي

رصف طبقة الأسفلت لطرق هون الداخلية

وأشار الجهاز إلى أن مكتبه في الجفرة تابع أعمال رصف طبقة الأسفلت بالمرحلة الأولى لمشروع تنفيذ طرق داخلية بطول 5 كيلو متر بمدينة هون، وذلك تنفيذ شركة التومي للمقاولات العامة.

اجتماع مسؤولين بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان لدراسة إقامة 4 جزر دوران في بنغازي. (جهاز نفيذ مشروعات الإسكان)

اجتماع مسؤولين بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان لدراسة إقامة 4 جزر دوران في بنغازي. (جهاز نفيذ مشروعات الإسكان)