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اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 02:24 مساء
اعتقال الناشط المبروك المغربي في أجدابيا
الناشط المبروك المغربي المحتجز لدى إحدى الجهات الأمنية بمدينة اجدابيا. (فيسبوك)
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أكد أقارب، وأصدقاء الناشط المبروك المغربي المحتجز أن إحدى الجهات الأمنية بمدينة اجدابيا، هي التي اعتقلت المبروك، وأنهم لا يعرفون حتى الآن أسباب اعتقاله، ولم يتمكنوا من التواصل معه.

واعتقلت عناصر تتبع جهاز الأمن الداخلي المبروك الأربعاء الماضي من أمام منزله، واقتادته إلى جهة غير معلومة، دون معرفة أسباب اعتقاله.

ونشر المغربي منذ أيام تسجيلا مصورا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحدث فيه عن حرب تشاد في عهد النظام السابق كشاهد من ضمن الجنود الذين جرى أرسالهم إلى الحرب هناك، منتقدا غهمال هذا الملف الإنساني، و«استمرار عدم الاهتمام بأوضاع أسرى حرب تشاد وحقوقهم».

المغربي.. وقاعدة السارة
ودعا إلى «استرداد جثامين القتلى الليبيين ضحايا تلك الحرب، خصوصا ما يتعلق بما جرى في قاعدة السارة»، وأكد أصدقاء المبروك أنه اعتاد دائما إثارة موضوع حقوق ضحايا حرب تشاد، وأهاليهم.

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وقال أحد أفراد أسرته لـ «بوابة الوسط» اليوم السبت إنه من خلال الإتصالات التي أجرتها الأسرة مع الجهات الأمنية بالمدينة تبين أنه محتجز لدى جهاز الأمن الداخلي في أجدابيا دون تمكنهم من الحصول على معلومات إخرى، مضيفا، أن الأسرة لازالت تجري اتصالاتها مع الجهة الأمنية ذات العلاقة للاطمئنان على المبروك ومعرفة أسباب إلى اعتقاله.

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