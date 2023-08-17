آمر «اللواء 444» محمود حمزة يحذف منشورًا عن ملابسات احتجازه

القاهرة - بوابة الوسط

حذف آمر «اللواء 444» العقيد محمود حمزة منشورًا عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء اليوم الخميس، سرد فيه ملابسات واقعة احتجازه لدى قوة «الردع الخاصة».

وتحدث حمزة في المنشور، الذي استمر نحو نصف ساعة فقط، ولقي تفاعلاً من آلاف المتابعين، عن احتجازه في زنزانة «مقيد اليدين ومعصوب العينيين حتى غادر امعيتيقة بعد انتهاء الاشتباكات».

وأشار إلى أن الواقعة حدثت عند الساعة 16:20 مساء الإثنين الماضي في مطار أمعيتيقة، عندما كان في طريقه إلى مدينة مصراتة لحضور حفل تخريج دفعة لضباط «الجيش الليبي».

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وحمَّل حمزة آمر جهاز الردع عبدالرؤوف كارة مسؤولة سفك الدماء، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون مطلوبًا أو متهمًا، معتبرًا أن مقولة كونه «مطلوبًا من المدعي العام العسكري باطلة».

ومساء أمس الأربعاء، أفادت مصادر في العاصمة طرابلس «بوابة الوسط» بإطلاق العقيد محمود حمزة، بعد 48 ساعة من واقعة احتجازه، فيما أظهرت مقاطع مصورة لحظة وصوله إلى معسكر التكبالي، وسط احتفالات أنصاره.