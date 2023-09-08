ضبط عدد من المطلوبين على ذمة قضايا لدى النيابة العامة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها التابعة للقيادة العامة، مساء اليوم الجمعة، ضبط عدد من المطلوبين على ذمة قضايا لدى النيابة العامة في سبها.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هؤلاء المطلوبين ألقى القبض عليهم خلال «عملية نوعية جديدة للكتيبة (101 مشاة) في سبها لدك أوكار الإجرام بالمدينة».

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وأضافت إدارة التوجيه المعنوي أن الكتيبة «101 مشاة» داهمت «أحد أوكار المجرمين بحي المهدية بمدينة سبها، وذلك بعد البحث والتحري من قبل أفراد الكتيبة، وأخذ الإذن من الجهات المختصة، ومن ثم قامت الكتيبة بمداهمة الوكر في عملية نوعية والقبض على عدد من المطلوبين».

وأوضحت إدارة التوجيه المعنوي أن المقبوض عليهم مطلوبون لدى النيابة العامة على ذمة قضايا قتل وتجارة مخدرات وأعمال مشبوهة، منوهة إلى أنه سيجري إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ولم تصدر مديرية أمن سبها ولا وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب بيانا بالخصوص.