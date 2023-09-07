الليلة في «وسط الخبر»: لماذا تصريحات الصادق الغرياني الآن؟

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، أثر تصريحات المفتي السابق الصادق الغرياني، عبر قناة «التناصح» الفضائية، حول التطورات السياسية والأمنية بالبلاد، وتوقيتها في ظل حالة الانسداد السياسي.

وشنَّ الغرياني هجومًا على مجلس النواب الذي وصفه بـ«مغتصب السلطة»، داعيًا للخروج عليه وإسقاطه، معتبرًا أن إصدار البرلمان قرارًا أمس الأربعاء بإباحة الربا هو «محاربة لله ولرسوله»، لافتًا إلى «هدم منازل المواطنين الليبيين في المنطقة الشرقية دون الالتفات لحرمة البيوت».

كما قال إن «الكتائب الأمنية تتحكم في المؤسسات الليبية، وتعمل على ابتزاز المؤسسات المالية في ليبيا»، كما «تستخدم القوة ضد أي جهة أو مسؤول يرفض تمويلها ماليًا»، متابعًا أن «انتشار هذه السلوكيات مرفوض، ولن ينجيكم إلا الحق والعدل».

الغرياني: «حل الأزمة الليبية في تحرير المنطقة الشرقية»

وواصل الغرياني هجومه، بالقول إن «حل الأزمة الليبية في تحرير المنطقة الشرقية وإخراج مبعوثي الأمم المتحدة من بلادنا»، مشيرًا إلى خروج تظاهرات تحمل الأعلام الخضراء في سرت وترهونة وبني وليد، مخاطبنا الجهات الأمنية: «لماذا لم تعتقلوهم». وطالب أيضًا النائب العام بالتحقيق مع إدارة الرقابة الدوائية وإدارة الإمداد الطبي لتعطيلهم للعطاء العام، داعيًا محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث مسألة تعديل سعر الصرف.

ودأب الصادق الغرياني على إطلاق التصريحات المثيرة للجدل، وهو ما يناقشه البرنامج اليوم الخميس مع مجموعة من المحللين والمتابعين للشأن العام، لمعرفة تداعيات التصريحات الأخيرة.

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