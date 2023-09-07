الدبيبة يشدد على رفع مستوى الخدمات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال زيارته إلى بلدية طرابلس المركز، على ضرورة الاهتمام بمشاريع التنمية في خطة العام 2023 ومواصلة العمل وفق الإطار الزمني المحدد، بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في العاصمة.

وأجرى الدبيبة، اليوم الخميس، زيارة إلى ديوان بلدية طرابلس المركز للاطلاع على مشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية والعمرانية للبلدية، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك».

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وعقد الدبيبة خلال الزيارة اجتماعًا مع عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي والحضور، لمناقشة عدد من مشاريع التنمية في المدينة التي جرى إنجازها خلال العام 2022، والمتعلقة بإنشاء مواقف عامة، وتطوير الحدائق، وصيانة الشوارع المتهالكة ورصفها، وتوصيل مياه الشرب، وصيانة خطوط الصرف الصحي، وغيرها من أعمال صيانة البنية التحتية والعمرانية.

وحضر الاجتماع كل من وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس محمد إسماعيل، وعدد من وكلاء الوزارات بالحكومة.

اجتماع الدبيبة مع المسؤولين ببلدية طرابلس المركز، الخميس 7 سبتمبر 2023. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع المسؤولين ببلدية طرابلس المركز، الخميس 7 سبتمبر 2023. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع المسؤولين ببلدية طرابلس المركز، الخميس 7 سبتمبر 2023. (حكومتنا)