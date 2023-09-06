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الدبيبة يطالب أعيان ترهونة بضرورة «توحيد الصف»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 02:51 مساء
الدبيبة يطالب أعيان ترهونة بضرورة «توحيد الصف»
من لقاء الدبيبة وأعيان وحكماء ترهونة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لوفد من أعيان ترهونة «ضرورة توحيد الصف بين أهالي المدينة»، مشددًا على «دور الأعيان في تجاوز الأزمات والمحن التي مرت بالمدينة خلال الفترة الماضية».

مشروعات التنمية في ترهونة
وبحث الدبيبة في منزله، مساء أمس الثلاثاء، مع وفد أعيان وحكماء مدينة ترهونة «مشروعات التنمية في ترهونة ونسب الإنجاز فيها». كما ناقش الوفد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «أبرز المشاكل التي يعانيها سكان ترهونة، وسبل معالجتها».

وفي مايو الماضي، شدد وفد من ممثلي مدينة ترهونة على ضرورة الإسراع في حلحلة ملف المقابر الجماعية والجثامين مجهولة الهوية، والالتفات لمشاريع التنمية والإعمار حتى تتجاوز المدينة المحنة التي تعيشها، وذلك خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني.

من لقاء الدبيبة وأعيان وحكماء ترهونة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من لقاء الدبيبة وأعيان وحكماء ترهونة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من لقاء الدبيبة وأعيان وحكماء ترهونة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من لقاء الدبيبة وأعيان وحكماء ترهونة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من لقاء الدبيبة وأعيان وحكماء ترهونة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من لقاء الدبيبة وأعيان وحكماء ترهونة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من لقاء الدبيبة وأعيان وحكماء ترهونة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من لقاء الدبيبة وأعيان وحكماء ترهونة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من لقاء الدبيبة وأعيان وحكماء ترهونة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من لقاء الدبيبة وأعيان وحكماء ترهونة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من لقاء الدبيبة وأعيان وحكماء ترهونة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
من لقاء الدبيبة وأعيان وحكماء ترهونة، 5 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
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