تسريب للمياه جراء اعتداء على شبكة صرف صحي في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب اعتداء نفذه مجهول على شبكه مياه صرف صحي في بلدية الخمس في حدوث تسريب للمياه أدى إلى تلويث المنطقة، على ما أعلن، اليوم الخميس، المجلس البدي الخمس.

وأوضح المجلس في بيان، أن مجهولا نفذ اعتداء على شبكة مياه الصرف الصحي الخاصة بخط لبدة الرئيسي للصرف الصحي في وادي الزناد، ما أدى إلى حدوث تسريب للمياه وتلويث المنطقة.

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ولم يحدد البيان زمن الاعتداء لكنه حذر «من أن كل من يتعدى على شبكات الصرف الصحي أو غيرها من الجهات التي تؤدي خدمات عامة للمواطنين سيعرِّض نفسه للمساءلة القانونية».