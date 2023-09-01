«الرقابة على الأغذية» يسحب عينات من وجبة غذاء تسببت في تسمم 48 حالة بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الجمعة، سحب عينات من وجبة غذاء ومقبلاتها تسببت في تسمم 48 حالة بالخمس، و«إجراء مسح تام للمطبخ الخاص بصالة أفراح».

وارتفعت أعداد المصابين بالتسمم الغذائي في مدينة الخمس إلى 48 حالة نتيجة تناولهم وجبة عشاء داخل إحدى صالات الأفراح جرى تحضيرها بأحد المعامل، بحسب ما أعلنه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية أنه جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الخمس التعليمي ومصحة الرازي ومستشفى السرايا، منوها إلى أن هناك حالة واحدة خطيرة في العناية المركزة، بينما بقية المصابين الآخرين حالاتهم مستقرة.

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وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن الوجبة التي تسببت في حالات التسمم مكونة من سلطات وأرز وشرائح دجاج.

ونوه المركز إلى أن مفتشيه، برئاسة الدكتور رمضان السويسي، توجهوا إلى عين المكان، لسحب عينات من وجبة العشاء ومقبلاتها، وإجراء مسح تام للمطبخ الخاص في الصالة وآخر للعاملين، وجرت إحالة العينات المسحوبة إلى المختبرات الخاصة بالمركز، لإجراء التحاليل اللازمة عليها.

عينة من الوجبة التي تسببت في تسمم 48 شخصا في الخمس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

عينة من الوجبة التي تسببت في تسمم 48 شخصا في الخمس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)