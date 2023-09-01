حصيلة المصابين بالتسمم في الخمس ترتفع إلى 42 حالة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب الإعلام بمستشفى الخمس التعليمي ارتفاع حصيلة المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناول وجبات بقاعة أفراح إلى 42 شخصًا، مشيرًا إلى أن حالتهم مستقرة.

وقال المكتب إنه جرى نقل حالتين من الأطفال إلى مركز طبي زليتن، بالإضافة إلى أكثر من 5 حالات إلى مستشفى شارع الزاوية، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة المستشفى في ساعة مبكرة اليوم الجمعة.

ازدحام قسم الباطنة بالحالات

وأضاف المكتب أن قسمي الباطنة للرجال وللنساء ازدحما بالحالات، ما دفع المستشفى إلى التنسيق مع وزارة الصحة، وغرفة الطوارئ في طرابلس، وجهاز الإسعاف والطوارئ الخمس للتنسيق من أجل نقل الحالات إلى مستشفيات قريبة.

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وسبق أن أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ نقل 4 حالات إلى طرابلس لتلقي العلاج، وحالتين إلى زليتن، وطفل الى مصحة السرايا بالمدينة، لافتًا إلى انضمام مكتب النقازة للفرق الداعمة لمستشفى الخمس التعليمي وهي فروع ساحل الخمس، وزليتن، ومسلاته، والقرابولي، وقصر خيار.

أفراد جهاز الإسعاف خلال نقل حالة مصابة بالتسمم في الخمس، 31 أغسطس 2023 (صفحة جهاز الاسعاف والطوارئ الخمس)

إحدى سيارات جهاز الإسعاف خلال نقل حالة مصابة بالتسمم في الخمس، 31 أغسطس 2023، (جهاز الإسعاف والطوارئ الخمس)