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حصيلة المصابين بالتسمم في الخمس ترتفع إلى 42 حالة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 11:55 صباحا
حصيلة المصابين بالتسمم في الخمس ترتفع إلى 42 حالة
أفراد جهاز الإسعاف خلال نقل حالة مصابة بالتسمم في الخمس، 31 أغسطس 2023 (صفحة جهاز الاسعاف والطوارئ الخمس)
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أعلن مكتب الإعلام بمستشفى الخمس التعليمي ارتفاع حصيلة المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناول وجبات بقاعة أفراح إلى 42 شخصًا، مشيرًا إلى أن حالتهم مستقرة.

وقال المكتب إنه جرى نقل حالتين من الأطفال إلى مركز طبي زليتن، بالإضافة إلى أكثر من 5 حالات إلى مستشفى شارع الزاوية، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة المستشفى في ساعة مبكرة اليوم الجمعة.

ازدحام قسم الباطنة بالحالات
وأضاف المكتب أن قسمي الباطنة للرجال وللنساء ازدحما بالحالات، ما دفع المستشفى إلى التنسيق مع وزارة الصحة، وغرفة الطوارئ في طرابلس، وجهاز الإسعاف والطوارئ الخمس للتنسيق من أجل نقل الحالات إلى مستشفيات قريبة.

ارتفاع عدد مصابي التسمم الغذائي في الخمس إلى 35 حالة
بينهم أطفال.. إصابة 20 شخصا بتسمم غذائي في أحد الأفراح بالخمس

وسبق أن أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ نقل 4 حالات إلى طرابلس لتلقي العلاج، وحالتين إلى زليتن، وطفل الى مصحة السرايا بالمدينة، لافتًا إلى انضمام مكتب النقازة للفرق الداعمة لمستشفى الخمس التعليمي وهي فروع ساحل الخمس، وزليتن، ومسلاته، والقرابولي، وقصر خيار.

أفراد جهاز الإسعاف خلال نقل حالة مصابة بالتسمم في الخمس، 31 أغسطس 2023 (صفحة جهاز الاسعاف والطوارئ الخمس)
أفراد جهاز الإسعاف خلال نقل حالة مصابة بالتسمم في الخمس، 31 أغسطس 2023 (صفحة جهاز الاسعاف والطوارئ الخمس)
إحدى سيارات جهاز الإسعاف خلال نقل حالة مصابة بالتسمم في الخمس، 31 أغسطس 2023، (جهاز الإسعاف والطوارئ الخمس)
إحدى سيارات جهاز الإسعاف خلال نقل حالة مصابة بالتسمم في الخمس، 31 أغسطس 2023، (جهاز الإسعاف والطوارئ الخمس)
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