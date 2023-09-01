ارتفاع عدد مصابي التسمم الغذائي في الخمس إلى 35 حالة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة مصابي التسمم بإحدى صالات الأفراح في مدينة الخمس إلى 35 حالة، جميعها في حالة صحية مستقرة.

وأشار الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى نقل 4 حالات لمدينة طرابلس وحالتين إلى زليتن، وطفل الى مصحة السرايا بالمدينة، لافتا إلى انضمام مكتب النقازة للفرق الداعمة لمستشفى الخمس التعليمي وهي فروع ساحل الخمس، وزليتن، ومسلاته، والقرابولي، وقصر خيار.

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وفي وقت سابق اليوم، نشرت صفحة مستشفى الخمس التعليمي على «فيسبوك» صورًا لحالات يجرى إسعافها، تظهر عددًا من الأطفال يتلقون الرعاية الصحية.