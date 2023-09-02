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جهاز مشروعات الإسكان: إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 07:18 مساء
جهاز مشروعات الإسكان: إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس
جانب من أعمال إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
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يجري جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق أعمال إنشاء خزان علوي وشبكة مياه في مدينة الخمس.

وقال الجهاز في بيان، اليوم السبت، إن مكتب المرقب يعمل على تنفيذ واستكمال خزان علوي وحجرة تشغيل وشبكة مياه بالخمس.

وأشار إلى استمرار أعمال صب الخرسانة للخزان العلوي، وتوريد مواسير شبكة المياه في الخمس، وذلك بتنفيذ شركة الناظور للمقاولات والاستثمار العقاري المساهمة.

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الانتهاء من رصف طريق بالكفرة
أما في مكتب الواحات، فذكر المركز  أنه انتهى من أعمال رصف المدخل الجنوبي الرابط من طريق الكفرة إلى اللبة بطول 4.600 كيلومتر، وذلك بتنفيذ شركة جوبا للإنشاءات والطرق.

جانب من أعمال إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
جانب من أعمال إنشاء خزان وشبكة مياه في الخمس. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
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