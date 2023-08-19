إنجاز 100% من مشروع خط مياه الشرب في حي الرواغة بمدينة ودان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق إنجاز 100% من مشروع خط مياه الشرب الواقع بحي الرواغة بمدينة ودان.

وقال الجهاز في بيان اليوم السبت إن المشروع يغذي 225 منزلًا كانت تعتمد طوال 20 سنة على شاحنات المياه للشرب.

ينفذ خط المياه شركة «عبر المحيط» للمقاولات العامة، بإشراف مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان في الجفرة.

استمرار أعمال خزان مياه راس لانوف

وأشار الجهاز إلى استمرار العمل في مشروع تنفيذ خزان مياه سعة 500 متر مكعب بمنطقة راس لانوف، مضيفًا أن الخزان أحد المشاريع التي جرى التعاقد على تنفيذها ببلدية خليج السدرة.

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تقوم الشركة المنفذة بتهيئة الموقع وحفر أساسات الخزان وتنفيذ السياج الخارجي، فيما تستمر الأعمال بوتيرة متسارعة وحسب الجدول الزمني المعد للمشروع، وفق بيان للجهاز.

وتابع أن خزان المياه أحد المشاريع التي ينفذها في نطاق بلدية خليج السدرة، وذلك من بين ثمانية مشاريع في مجال الطرق والإمداد المائي.

مواسير في خط مياه الشرب بحي الرواغة في مدينة ودان. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)

مواسير في خط مياه الشرب بحي الرواغة في مدينة ودان. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)