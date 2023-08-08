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وزارة الإسكان تستأنف العمل بـ3 مشاريع رصف طرق في بلدية كاباو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 05:32 مساء
وزارة الإسكان تستأنف العمل بـ3 مشاريع رصف طرق في بلدية كاباو
رصف إحدى الطرق في كاباو التي استؤنف العمل بها. (وزارة الإسكان والتعمير)
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أعلنت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بثلاثة مشاريع رصف طرق متوقفة منذ سبع سنوات في مختلف مناطق بلدية كاباو غرب البلاد، منوهة بأنه سيجري استئنافها العمل على مشروعين آخرين خلال الأيام المقبلة.

وأجرى وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي جولة تفقدية للمشروعات القائمة ببلدية كاباو، وذلك خلال زيارته إلى البلدية أمس الإثنين رفقة عدد من قيادات الوزارة تلبية لدعوة من عميد البلدية.

المشروعات القائمة في بلدية كاباو
وأوضحت وزارة الإسكان والتعمير عبر صفحتها على «فيسبوك» أن جولة الغاوي التفقدية في كاباو شملت المشروعات القائمة بالبلدية والتي تشرف على تنفيذها إدارة المشروعات بالوزارة وديوان الوزارة بالمنطقة الغربية.

- الإسكان: مستعدون لاستئناف المشروعات التنموية المتوقفة في كاباو

وعقد الغاوي ومرافقوه خلال الزياره اجتماعًا مع المجلس البلدي كاباو جرى خلاله مناقشة المشاكل والتحديات التي تقف عائقًا أمام تنفيذ باقي المشروعات والتنسيق في استكمال المتوقف منها، حيث سيستأنف العمل في مشروعين خلال الأيام المقبلة.

استحداث مشروعات جديدة في كاباو
كما أكد الغاوي خلال كلمته في الاجتماع، استعداد وزارة الإسكان والتعمير التام لاستئناف المشروعات التنموية المتوقفة واستحداث مشروعات جديدة في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير البنى التحتية في مختلف البلديات والمناطق، وذلك ضمن مبادرة «عودة الحياة» المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

ورافق الغاوي خلال الزيارة كل من وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولى اعضومة المهدي، ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف أحمد، ووكيل الوزارة لشؤون الإعمار عبدالمنعم محمد صالح.

واستقبل وزير الإسكان والتعمير ومرافقيه لدى وصوله كاباو، عميد المجلس البلدي كاباو مراد مسعود مخلوف وأعضاء المجلس البلدي، وأعيان وحكماء البلدية.

رصف إحدى الطرق في كاباو التي استؤنف العمل بها. (وزارة الإسكان والتعمير)
رصف إحدى الطرق في كاباو التي استؤنف العمل بها. (وزارة الإسكان والتعمير)
جولة الغاوي ومرافقيه على المشاريع التنموية في كاباو. (وزارة الإسكان والتعمير)
جولة الغاوي ومرافقيه على المشاريع التنموية في كاباو. (وزارة الإسكان والتعمير)
اجتماع الغاوي ومرافقيه مع المجلس البلدي والأعيان في كاباو. (وزارة الإسكان والتعمير)
اجتماع الغاوي ومرافقيه مع المجلس البلدي والأعيان في كاباو. (وزارة الإسكان والتعمير)
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