الإسكان: مستعدون لاستئناف المشروعات التنموية المتوقفة في كاباو

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي استعداد الوزارة لاستئناف المشروعات التنموية المتوقفة في بلدية كاباو، واستحداث مشروعات جديدة في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير البنى التحتية في مختلف البلديات والمناطق.

وناقش الغاوي المشكلات والتحديات التي تقف عائقا أمام تنفيذ باقي المشروعات والتنسيق في استكمال المتوقف منها، حيث سيستأنف العمل في مشروعين خلال الأيام المقبلة في البلدية، بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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الغاوي يتفقد 3 مشروعات في كاباو

كما تفقد الوزير المشروعات القائمة بالبلدية والتي تشرف على تنفيذها إدارة المشروعات بالوزارة وديوان الوزارة بالمنطقة الغربية، حيث استأنفت الوزارة العمل بثلاثة مشاريع رصف طرق متوقفة منذ سبع سنوات في مختلف مناطق كاباو.

جاء ذلك على خلفية زيارة وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي أمس الإثنين إلى بلدية كاباو بناءً على دعوة من المجلس البلدي.

رافق الغاوي كل من وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولى أعضومة المهدي، ووكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف أحمد، ووكيل الوزارة لشؤون الإعمار عبدالمنعم محمد صالح، و كان في استقبالهم عميد المجلس البلدي كاباو مراد مسعود مخلوف، أعضاء المجلس البلدي، وأعيان وحكماء البلدية.

وزير الإسكان في زيارة لبلدية كاباو، 7 أغسطس (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الإسكان في زيارة لبلدية كاباو، 7 أغسطس (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الإسكان في زيارة لبلدية كاباو، 7 أغسطس (صفحة الوزارة على فيسبوك)