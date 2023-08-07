توزيع الدفعة الأولى من قروض الإسكان لـ128 مستفيدًا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بدأ فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بسرت، اليوم الأحد، توزيع الدفعة الأولى من قروض الإسكان الشبابي لـ128مستفيدًا، من بلديات أهراوة وخليج السدرة وزمزم.

وقال مدير فرع المصرف عمر أشتيوي إن المصرف شرع في صرف صكوك الدفعة الأولى لمستحقيها من بلديات (زمزم، هراوة، خليج السدرة) الذين استوفوا بياناتهم بعد اعتماد قوائمهم من اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة بالحكومة.

- بدء صرف قروض الإسكان الشبابي للمستحقين في الماية

وأوضح أشتيوي أن عدد المستفيدين في البلديات الثلاث يصل إلى 128 شخصًا، مقسمين بواقع 84 مستفيدًا ببلدية خليج السدرة، و33 مستفيدًا ببلدية زمزم، و11 مستفيدًا ببلدية أهراوة.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للقرض بغرض البناء 150 ألف دينار، وقرض البناء فوق السطح 120 ألف دينار، لافتا إلى أن الدفعة الأولى من الصكوك التى جرى تسليمها اليوم تبلغ 25 ألف دينار لكل مستفيد.

جانب من تسليم صكوك الدفعة الأولى من قروض الإسكان في سرت، الأحد 6 أغسطس 2023 (بوابة الوسط)