حكومة الوحدة تأذن بالتعاقد لتنفيذ 5 مشاريع لمعالجة مختنقات الإسكان العام بمنطقة العسة

القاهرة - بوابة الوسط

أذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ختام اجتماعه العادي السادس للعام 2023، الذي عُقد اليوم الخميس في مدينة غدامس غرب البلاد، لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، بالتعاقد لتنفيذ 5 مشاريع لمعالجة مختنقات المياه والصرف الصحي والرصف الموقت للإسكان العام بمنطقة العسة.

وأوضح الناطق باسم الحكومة محمد حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء، أن أول هذه المشاريع هو: إعادة رصف مخطط المنطقة، والمشروع الثاني رصف وتعبيد إنارة الحي السكني، والمشروع الثالث رصف الطرق الرئيسية ومدخل المنطقة، والمشروع الرابع مد الخطوط الرئيسية والفرعية للإمداد المائي للأحياه السكنية بالعسة، والمشروع الخامس حفر بئر مياه وإنشاء خزاني مياه بسعة 500 مترمكعب وألف متركعب وخط ناقل للمياه إلى معسكر التدريب العسكري.

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الموافقة على إنشاء أكبر خزان مياه في طبرق

وأضاف حمودة أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على تنفيذ مشروع إنشاء خزان مياه في منطقة طبرق بسعة 120 ألف متر مكعب، لنقل المياه من محطة التحلية إلى المناطق الواقعة شرق وغرب وجنوب طبرق، والذي سيجري تنفيذه من خلال تعاقد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مع الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية، مؤكدًا تحديد موقع مناسب لتنفيذ الخزان للتنسيق بين مكتب الجهاز بالمنطقة والشركة المنفذة ومكتب التخطيط العمراني في طبرق.

وذلك لضمان استمرارية تنفيذ مشروع بناء خزان المياه وعدم وجود أي عوائق، وضمان استمرار إمدادات المياه في منطقة طبرق.

أكد حمودة التفاوض مع مالك موقع المشروع المرتقب، والوصول إلى حل بالتراضي مع المواطن وتعويضه من أجل استكمال تنفيذ المشروع الذي يعد الأكبر من نوعه في طبرق.