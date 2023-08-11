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مد أنابيب بطول 75 كيلو مترا ضمن مشروع خزان دريانة وسيدي خليفة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 07:55 مساء
مد أنابيب بطول 75 كيلو مترا ضمن مشروع خزان دريانة وسيدي خليفة ببنغازي
جسم خرساني لخزان مياه دريانة وسيدي خليفة في بنغازي، 11 أغسطس 2023 (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)
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قال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والموافق التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن العمل لا يزال جاريًا في خزان دريانة وسيدي خليفة التابع لمشاريع مكتب بنغازي، وذلك بسعة 2500 متر مكعب.

ويعني المشروع توريد وتغذية الإمدادات المائية بمناطق: الكويفية - سيدي خليفة - دريانة - توكرة في بنغازي، وذلك بمد أنابيب بطول 75 كيلو مترا، حسب بيان صادر عن الجهاز اليوم الجمعة.

ما هي المناطق المستفيدة من الخزان؟
وأشار ببيان صادر عن الجهاز إلى أن الخزان سيساهم في تغذية عدة مناطق منها: بنينا- سيدي خليفة - الكويفية - دريانة - العاقورية - بوجرار - المبني وعدة مناطق أخرى.

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يدير المشروع المهندس عبدالواحد الكاديكي، وسعيد بيدالله الدرسي، فيما يملكه جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان، وتنفذ المشروع شركة واحة الإعمار للمقاولات وتشرف عليه شركة وازن للأعمال والاستشارات الهندسية.

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