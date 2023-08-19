فيديو.. تنفيذ مشروع خزان مياه في راس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدء تنفيذ مشروع خزان مياه سعة 500م3 بمنطقة رأس لانوف.

وحسب بيان صادر عن الجهاز، فإن الشركة المنفذة بدأت تهيئة الموقع وحفر أساسات الخزان وتنفيذ السياج الخارجي، ومن المقرر أن تستمر الأعمال بوتيرة متسارع وحسب الجدول الزمني المعد للمشروع.

بدء تنفيذ خزان مياه بسعة 6 آلاف متر مكعب بجادو

يشار إلى أن هذا المشروع هو أحد المشاريع التي ينفذها جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق في نطاق بلدية خليج السدرة والبالغ عددها 8 مشاريع في مجال الطرق والامداد المائي.