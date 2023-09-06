ليبيا وتونس توقعان برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت ليبيا وتونس برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وعلامتي الجودة والمطابقة بين البلدين، حسب بيان صادر عن السفارة التونسية في ليبيا.

شارك في مراسم التوقيع السفير التونسي بطرابلس الأسعد عجيلي، بحضور المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية التونسي، ومدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية الليبي، ووكيل وزارة التخطيط الليبية.

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ومن بين المشاركين أيضًا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، ورئيس الغرفة المشتركة التونسية - الليبية عن الجانب التونسي.

المركز الوطني للمواصفات: خطوة في الاتجاه الصحيح

ويقول المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية: إن «هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لما لها من تداعيات إيجابية على تنمية وتطور الاقتصاد الوطني بالدولتين التي تشكل كل منهما عمقًا استراتيجيًا للبلد الاخر».

وحسب المركز، فإن هذا البرنامج سيخلق تنافسًا شريفًا بين المصنعين بالدولتين، وسيكون عامل الجودة وتكلفة المنتج هو الأساس لتحديد مستوي وحجم التبادل التجاري بين البلدين.

