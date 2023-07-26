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الاقتصاد: ملتقى استثماري ليبي - مغربي بطنجة سبتمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 10:33 مساء
الاقتصاد: ملتقى استثماري ليبي - مغربي بطنجة سبتمبر المقبل
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وفد الغرفة التجارية طنجة بمملكة المغرب، الأربعاء 26 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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استعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الأربعاء، الاستعدادات الجارية لإقامة الملتقى الاستثماري الليبي - المغربي بطنجة شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة أصحاب الأعمال والشركات الليبية بالملتقى والمعرض المصاحب لفتح آفاق التعاون بمجالات ذات الاهتمام المشترك وخلق فرص تصدير للمنتجات الليبية.

جاء ذلك خلال لقائه بديوان الوزارة رئيس الغرفة التجارية طنجة عبداللطيف البيلالي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش، ومستشارة الوزير شذر الصيد، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، لبحث تعزيز العلاقات التجارية والتشبيك بين القطاع الخاص في البلدين.

كما حضر الاجتماع عضوا لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وزليتن، سعد الضاوي وجلال باني، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الأعمال والشركات المغربية، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- «غرفة طرابلس» تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المغرب

وأكد الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات التابعة لها تهدف إلى تشجيع قطاعات التجارة والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق القانون رقم 9 لقطاع الاستثمار بالدولة، والذي يقدم مزايا تدعم حركة القطاع بمختلف المجالات، مشيراً أن الوزارة تعمل على تفعيل المناطق الحرة والخاصة لتنشيط تجارة العبور واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة، إضافة إلى الموقع الجغرافي، بما يجعلها بوابة تجارية وموطن استثمار حقيقي بالمناطق كافة.

ونقل البيان عن وفد مملكة المغرب تأكيده رغبة أصحاب الأعمال والشركات المغربية في تعزيز العلاقات التجارية، وعقد شراكة استثمارية مع القطاع الخاص الليبي بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وفد الغرفة التجارية طنجة بمملكة المغرب، الأربعاء 26 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وفد الغرفة التجارية طنجة بمملكة المغرب، الأربعاء 26 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وفد الغرفة التجارية طنجة بمملكة المغرب، الأربعاء 26 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وفد الغرفة التجارية طنجة بمملكة المغرب، الأربعاء 26 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وفد الغرفة التجارية طنجة بمملكة المغرب، الأربعاء 26 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وفد الغرفة التجارية طنجة بمملكة المغرب، الأربعاء 26 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وفد الغرفة التجارية طنجة بمملكة المغرب، الأربعاء 26 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وفد الغرفة التجارية طنجة بمملكة المغرب، الأربعاء 26 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وفد الغرفة التجارية طنجة بمملكة المغرب، الأربعاء 26 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وفد الغرفة التجارية طنجة بمملكة المغرب، الأربعاء 26 يوليو 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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