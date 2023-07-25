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«غرفة طرابلس» تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المغرب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 09:28 مساء
«غرفة طرابلس» تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المغرب
اجتماع عضو لجنة الإدارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس سعد الضاوي مع المدير التنفيذي لشركة الأشغال العامة في الدار البيضاء. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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تتطلع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص في المملكة المغربية، وذلك تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

والتقى عضو لجنة الإدارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس سعد الضاوي مع المدير التنفيذي لشركة الأشغال العامة في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، بمقر الغرفة في العاصمة طرابلس، بحضور المدير العام محمد دوزان، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالغرفة يونس الزيداني.

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وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء خُصِّص لبحث أوجه التعاون والفرص الاستثمارية في ليبيا، كما استعرض المشاريع المستهدفة وفق الخارطة الاستثمارية بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة.

وأشار الضاوي خلال اللقاء إلى أن «القطاع الخاص بدولة ليبيا يشهد تطورًا ملحوظًا على مستوى قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار»، مؤكدًا «رغبة أصحاب الأعمال والشركات المنتسبين لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص بالمملكة المغربية تحت إشراف وتوجيه وزارة الاقتصاد والتجارة».

اجتماع عضو لجنة الإدارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس سعد الضاوي مع المدير التنفيذي لشركة الأشغال العامة في الدار البيضاء. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع عضو لجنة الإدارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس سعد الضاوي مع المدير التنفيذي لشركة الأشغال العامة في الدار البيضاء. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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