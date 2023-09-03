حالة الطقس في ليبيا (الأحد 3 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة على غالبية مناطق الجنوب، مع احتمال تكاثر السحب في مناطق الجبل الأخضر غدا، لتشمل بداية من الثلاثاء معظم مناطق شمال ليبيا، مع احتمال سقوط أمطار.



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور بعض السحب التي ستتكاثر الغد على المناطق الواقعة شرق طرابلس، مع احتمال سقوط أمطار بنهاية الأسبوع.

الرياح: جنوبية شرقية إلي شمالية شرقية، معتدلة السرعة، وتنشط مساءً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، على أن تسجل انخفاضا غدا الإثنين.



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار الثلاثاء على معظم المناطق، بدءا من الخليج بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.



الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية، مع توقعات بتراجع درجات الحرارة بدءا من الغد.



الواحات - السرير - تازربو - الكفرة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.



توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس في ليبيا (اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023)