توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية بالقاهرة لتوفير وتطوير نظم إنتاج وإكثار البذور المحسنة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية بين ثلاث جهات، تستهدفان توفير بذور القمح المحسنة، وتطوير نظم إنتاج وإكثار البذور المحسنة في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في القاهرة، الأربعاء الماضي، بحضور وكيل وزارة الزراعة لشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي الدكتور محمد التركي، والوفد المرافق له، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم الدخيري، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

وقع وفد وزارة الزراعة والثروة البحرية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، خلال الاجتماع، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتطوير نظم إنتاج وإكثار البذور المحسنة، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

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وتستهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الزراعة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية «تطوير نظم إنتاج وإكثار البذور المحسنة عبر مشروع قيمته 3 ملايين دولار، وسيستمر 3 سنوات»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» يوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن المشروع «يركز على تعزيز مركز البحوث الزراعية، وهيئة الرقابة على الأصناف واعتماد البذور، بالإضافة إلى دعم وتطوير جهود إكثار البذور في القطاعين العام والخاص».

توقيع اتفاقية لتزويد ليبيا ببذور القمح المحسنة

كما جرى، خلال الاجتماع، توقيع اتفاقية أخرى بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، بهدف تزويد ليبيا ببذور القمح المحسنة المنتجة من قِبل «أكساد».

وأوضحت وزارة الزراعة أن الاتفاقية الموقعة بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية و«أكساد» تستهدف «توفير بذور القمح، ودعم الجهود المبذولة في تكاثر البذور، وتوطين زراعة القمح، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلعة الإستراتيجية».

وأشارت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم والاتفاقية يعكس التعاون والتنسيق بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية والجهات ذات الصلة في ليبيا، لتعزيز القدرات الزراعية وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي بالبلاد.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم والاتفاقية لتوفير وتطوير نظم إنتاج وإكثار البذور المحسنة في ليبيا بالقاهرة، الأربعاء 30 أغسطس 2023. (وزارة الزراعة)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم والاتفاقية لتوفير وتطوير نظم إنتاج وإكثار البذور المحسنة في ليبيا بالقاهرة، الأربعاء 30 أغسطس 2023. (وزارة الزراعة)

مراسم توقيع مذكرة التفاهم والاتفاقية لتوفير وتطوير نظم إنتاج وإكثار البذور المحسنة في ليبيا بالقاهرة، الأربعاء 30 أغسطس 2023. (وزارة الزراعة)