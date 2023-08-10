لجنة متابعة الزراعة بـ«النواب» تناقش حماية الأشجار والغابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس لجنة متابعة الزراعة التابعة لمجلس النواب، سعيد سباق مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة المكلفة من البرلمان، يونس سالم بوحسن، المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المزارعون، ومربو الأغنام، وسبل حماية الأشجار والغابات والمحافظة عليها.

وأكد رئيس لجنة متابعة الزراعة خلال اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، على ضرورة الإسراع في دعم المربين والمزارعين لما يمثله هذا القطاع من رافد مهم للاقتصاد الوطني.

وتشكلت لجنة متابعة الزراعة بقرار من رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، برئاسة النائب سعيد خالد سباق.

حبس مسؤول بوزارة الزراعة في واقعة استيلاء على غابات

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حبس مسؤول بوزارة الزراعة في واقعة استيلاء على غابات

والثلاثاء الماضي، أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة احتياطيا بتهمة تزوير إفادات إدارية مكنت من الاستيلاء على عقارات داخل غابات في منطقة القره بوللي وقصر الأخيار.

وقال المكتب، في بيان، إن وكيل النيابة حقق في بلاغ مرفوع في مواجهة المسؤول، واكتشف ثبوت تحريره وثائق تفيد بخروج مساحات عن حدود الغابات العامة، مدفوعا برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره.

وقد مكن ذلك مَن زُورت لفائدتهم الوثائق من استعمالها، لإيهام غيرهم على الاعتقاد بملكيتهم العقارات الداخلة ضمن أراضي الغابات العامة في منطقتي القره بوللي وقصر الأخيار، لينتهي التحقيق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، وفق البيان.