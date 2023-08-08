حبس مسؤول بوزارة الزراعة في واقعة استيلاء على غابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، حبس مسؤول إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة احتياطيا بتهمة تزوير إفادات إدارية مكنت من الاستيلاء على عقارات داخل غابات في منطقة القره بوللي وقصر الأخيار.

وقال المكتب، في بيان، إن وكيل النيابة حقق في بلاغ مرفوع في مواجهة المسؤول، واكتشف ثبوت تحريره وثائق تفيد بخروج مساحات عن حدود الغابات العامة، مدفوعا برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره.

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وقد مكن ذلك مَن زُورت لفائدتهم الوثائق من استعمالها، لإيهام غيرهم على الاعتقاد بملكيتهم العقارات الداخلة ضمن أراضي الغابات العامة في منطقتي القره بوللي وقصر الأخيار، لينتهي التحقيق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، وفق البيان.

انتشرت ظاهرة الاستيلاء على الأراضي والأملاك العامة والخاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكن أعضاء قسم مكافحة التزييف والتزوير في الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي في العام 2019 من ضبط متهم ببيع أراضٍ تابعة لوزارة الزراعة عند محاولته الهرب إلى مصر.