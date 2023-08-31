استعادة سيارتين مسروقتين من وزارة الزراعة العام 2020

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، ضبط مركبتين آليتين مسروقتين من وزارة الزراعة منذ العام 2020.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن دوريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ضبطت السيارتين: الأولى نوع هونداي (ثلاجة)، والثانية نوع شاحنة إيڤيكو (مُختبر بيطري متنقل).

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وأوضحت أن الدورية ألقت القبض على شخصين يعملان طبيبين بوزارة الزراعة، وجرت إحالتهما إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

السيارة المسترجعة، الأربعاء 30 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

السيارة المسترجعة، الأربعاء 30 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)