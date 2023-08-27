استعادة سيارة بعد 7 سنوات على سرقتها في منطقة السواني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، استرجاع سيارة بعد سبع سنوات على سرقتها بمنطقة السواني.

وتمكن أعضاء وحدة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس من ضبط السيارة وهي من نوع «أودي» بعد الاشتباه فيها، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

استعادة سيارة بعد 7 سنوات من سرقتها بحي الأندلس

استعادة سيارة بعد 3 سنوات من سرقتها في عين زارة

وبالاستعلام عن السيارة لدى غرفة السيطرة اتضح أنها مسروقة منذ العام 2016 ومطلوبة لمركز شرطة السواني، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وتسليمها للجهة المطلوبة لديها.